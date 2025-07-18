В Москве впервые пройдет фестиваль культуры Вьетнама

Отмечается, что сценическую программу дополнят выступления артистов из дружественного государства и российских коллективов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фестиваль культуры Вьетнама состоится на Манежной площади в Москве с 25 июля по 3 августа. Мероприятие продолжит серию международных событий в рамках масштабного проекта "Лето в Москве", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Организаторами выступят правительство Москвы и посольство Социалистической Республики Вьетнам в России.

"Фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Горожане и туристы смогут посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать вьетнамские угощения, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба Комитета по туризму Москвы.

Отмечается, что сценическую программу дополнят выступления артистов из дружественного государства и российских коллективов. Например, зрители услышат, как звучат традиционные музыкальные инструменты Вьетнама.

"На кулинарных уроках иностранные мастера научат желающих готовить сладости из зеленого риса и суп фо-бо. Участники творческих занятий слепят игрушки из рисового теста, познакомятся с рисунками в жанре донг хо, национальными танцами и лаковым искусством", - добавили в комитете.

Там подчеркнули, что Вьетнам является важным стратегическим партнером Москвы в сфере туризма. За прошлый год в городе побывали больше 36 тыс. путешественников из этого государства. Каждый четвертый визит - с деловыми целями. Ожидается, что благодаря совместным проектам взаимный турпоток продолжит расти.

"Манежная площадь - одна из традиционных локаций фестивального цикла "Московские сезоны" - уже становилась площадкой для таких международных событий. Недавно здесь завершился фестиваль индийской культуры, который привлек свыше 825 тыс. горожан и туристов. Летом 2024 года прошли Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Программу посетили больше 300 тыс. человек", - заключили в пресс-службе Мостуризма.