Для жителей Запорожской области организовали подвоз и адресную доставку воды

В частности, сотрудники филиала "Бердянское ПУВКХ ГУП ЗО "Вода Запорожья" завезли воду в городскую больницу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Волонтеры Минмолодежи Запорожской области организовали адресную доставку воды жителям региона в связи с частичным отключением водоснабжения из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Доставка питьевой воды по Мелитополю и Мелитопольскому району будет осуществляться адресно, по другим муниципальным округам - в местные администрации, отметил он.

"В рамках гуманитарной миссии #Мывместе Министерством молодежной политики Запорожской области организована адресная доставка питьевой воды. Если вам или вашим близким нужна помощь - пожалуйста, заполните короткую анкету или звоните на контактные номера. Это поможет волонтерам быстрее сориентироваться и доставить все необходимое", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В Бердянске начали подвоз воды жителям населению и на важные социальные объекты. "Сотрудники филиала "Бердянское ПУВКХ ГУП ЗО "Вода Запорожья" завезли воду в городскую больницу, в гериатрический пансионат, на очереди - детский оздоровительный центр "Красная гвоздика", детский санаторий "Бердянский", - говорится в телеграм-канале администрации города.

Уточняется, что жители разных районов Бердянска могут обращаться в указанные в посте магазины, где будут бесплатно выдавать по две пятилитровые емкости в одни руки. При этом развоз воды организуют по всем микрорайонам города.

В ночь на 18 июля украинские войска атаковали с помощью БПЛА высоковольтное оборудование в Запорожской области. В результате без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Из-за отсутствия электричества водоснабжение отключено в Бердянске и частично отсутствует в Мелитополе, а также нескольких других населенных пунктов.