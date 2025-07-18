Всего было отобрано 54 человека, из них 31 участник начнет обучение в сентябре по образовательным программам, разработанным совместно с РАНХиГС

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Отбор участников в республиканскую программу "Герои Кабардино-Балкарии" завершен, всего в ней примут участие более 50 человек. Часть участников спецоперации, которые сейчас находятся на передовой, зачислены с отложенным обучением, сообщили в корпоративном университете "Эльбрус".

"В республике завершился отбор участников программы "Герои Кабардино-Балкарской Республики". Всего было отобрано 54 человека. Из них 31 участник начнет обучение в сентябре по образовательным программам, разработанным совместно с РАНХиГС. Еще 23 бойца, находящиеся на передовой, смогут присоединиться к курсам после возвращения домой", - рассказала директор корпоративного университета "Эльбрус" Тамара Айбазова.

Помимо обучения, всех участников ожидают стажировки. Они будут включать погружение в реальные рабочие процессы, управление на различных уровнях и решение практических задач. Система стажировок позволит ветеранам СВО лучше понять социальные и экономические особенности региона, а также применить полученные знания и навыки в гражданской сфере.

Программа "Герои Кабардино-Балкарской Республики", организаторами которой выступили администрация главы КБР и корпоративный университет "Эльбрус", призвана помочь участникам и ветеранам СВО состояться в профессиональном развитии, раскрыть свой управленческий потенциал. В дальнейшем они смогут работать в органах госвласти, местного самоуправления, крупных компаниях. Всего было подано более 250 заявок.