Что делать с шашлыком, который остался после пикника? Выбросить жалко, есть в холодном виде — не очень-то и хочется. Но из остатков мяса можно приготовить другие блюда — простые и быстрые, для завтрака, обеда или ужина

Как сохранить шашлык, чтобы он не потерял вкус

Оставшееся мясо можно спокойно хранить в холодильнике до трех суток — при условии, что оно уже приготовлено и находится в посуде с плотной крышкой. Если же вы понимаете, что съесть все за этот срок не получится, заморозьте шашлык. Он пролежит в морозилке до двух месяцев без потери вкуса.

В микроволновке шашлык лучше не разогревать, иначе он станет сухим. Положите его на сковороду под крышку с каплей воды или соуса. Можно добавить немного масла или бульона. Мясу вернется сочность, и оно приобретет чуть другой, но не менее аппетитный вкус.

Если же у вас остались куски маринованного, но еще не пожаренного шашлыка — тоже не беда. Их можно пожарить дома на сковороде или в духовке, приготовить запеканку, сделать котлеты. Главное — не оставлять мясо в сыром виде дольше суток, особенно летом.

Быстрые блюда

Можно приготовить простые блюда с остатками шашлыка буквально за 15–20 минут. А есть их можно и на завтрак, и на ужин.

Лаваш с шашлыком — домашняя шаурма

Один из самых очевидных и вкусных вариантов. Возьмите тонкий лаваш, смажьте его соусом (подойдет смесь сметаны с чесноком, кетчупа с майонезом или любого другого на свой вкус), выложите нарезанное мясо, добавьте свежих или маринованных овощей, заверните и слегка обжарьте на сухой сковороде. Что-то вроде шаурмы из уличного киоска, но вкуснее и с понятным составом.

Горячие бутерброды или панини с мясом

Порежьте шашлык на мелкие кусочки, положите на хлеб или булочку, добавьте немного сыра и овощей, закройте второй половинкой и отправьте в духовку или на сковороду-гриль. Такой бутерброд — идеальный вариант для сытного перекуса. А если есть тостер, можно легко превратить его в хрустящий панини.

Омлет с мясом

Нарезанный шашлык отлично сочетается с яйцами. Просто обжарьте мясо с луком, влейте взбитые яйца и готовьте под крышкой. Можно добавить зелень, сыр, помидоры — получится плотный и вкусный завтрак. Этот рецепт особенно пригодится, если мясо слегка подсохло: оно снова станет мягким.

Рагу из шашлыка с овощами

Если в холодильнике осталась половинка кабачка, перец или картошка, соедините их с мясом, и получится ароматное рагу. Обжарьте лук, добавьте нарезанные овощи, немного воды или томатного соуса, а в конце положите кусочки шашлыка — пусть они прогреются в ароматном соусе.

Горячие блюда

Если вы хотите приготовить что-то более сытное и "основательное", шашлык легко превращается в базу для полноценного второго блюда. Причем готовится все быстро, ведь мясо уже прошло термическую обработку.

Плов на скорую руку

Шашлык из баранины или свинины отлично подходит для плова. Нарежьте мясо небольшими кусочками, обжарьте с морковкой и луком, добавьте промытый рис и воду (в пропорции 1:2), специи: зиру, чеснок, черный перец. Варите на медленном огне до готовности риса. Такой экспресс-плов готовится за 20–30 минут.

Мясо по-французски

Немного картофеля, лука и сыра превратят остатки шашлыка в быструю запеканку. В форму выкладываются слоями: тонко нарезанный картофель, лук, шашлык и сыр. Сверху — немного майонеза или сметаны. Запекайте в духовке 25–30 минут. Получится сытно и очень ароматно.

Макароны по-флотски

Классические макароны по-флотски готовятся с фаршем, но шашлык их точно не испортит. Просто нарежьте мясо помельче, обжарьте с луком, смешайте с готовыми макаронами и добавьте специи по вкусу. Дополнительно можно влить немного томатной пасты или сливок.

Сытные супы

Шашлык, особенно из свинины или курицы, подходит для приготовления наваристых супов. Особенно хорош он в ситуациях, когда мясо уже подсохло — в бульоне оно снова станет мягким.

Харчо по-домашнему

Из шашлыка получится отличный харчо — острый и наваристый суп грузинской кухни. Обжарьте мясо с луком, добавьте воду, рис, томатную пасту, чеснок и специи: хмели-сунели, черный перец, лавровый лист, по желанию — немного ткемали. Через 30 минут получится ароматный суп, который трудно отличить от настоящего харчо.

Густая солянка

Для солянки шашлык подходит идеально, особенно в сочетании с другими мясными остатками — колбасой, сосисками, бужениной. Нарежьте все мелко, обжарьте с луком и томатной пастой, добавьте огурцы, маслины и каперсы (если есть). Варите на мясном или овощном бульоне 20 минут. Вкусно, сытно и очень экономно.

Простой суп с лапшой и мясом

Быстрая альтернатива куриному супу: надо только обжарить овощи (морковь, лук), положить к ним лапшу и кусочки шашлыка, варить в бульоне до готовности. В конце добавить зелень или яйцо. Такой суп получается легким, но питательным, особенно в холодное время года.

Салаты: легко и быстро

Оставшийся шашлык может стать отличной основой для сытного, но легкого ужина. Достаточно скомбинировать его с овощами.

Салат с шашлыком и овощами-гриль

Если после пикника остались запеченные перцы, баклажаны или кабачки, добавьте к ним нарезанный шашлык, немного оливкового масла, соль и зелень. Можно также добавить сыр (скажем, фету) или бальзамический уксус. Получится блюдо в средиземноморском стиле.

Теплый салат с картофелем

Отварите или обжарьте картошку, соедините с кусочками шашлыка, добавьте лук, соленые огурцы и немного горчицы или уксуса. Такой салат особенно хорош в теплом виде. Он напоминает немецкий картофельный салат — сытный и пикантный.

Оригинальные и необычные блюда

Когда хочется чего-то нестандартного, шашлык легко вписать в интересные рецепты, которые приятно удивят и домашних, и гостей.

Кесадилья

Лепешка, сыр и мясо — все, что нужно для мексиканского настроения. Положите кусочки шашлыка и тертый сыр между двумя тортильями, добавьте немного острого соуса или помидоров, обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Подавайте с соусом сальса или сметаной.

Пита с мясом и хумусом

Разрежьте питу, смажьте хумусом, добавьте нарезанный шашлык, немного свежих овощей и каплю лимонного сока. Такой сэндвич получается освежающим и сытным — отличный вариант для обеда в офисе или на пикнике.

Пирог с мясной начинкой

Из остатков шашлыка можно сделать вкусную начинку для пирога. Смешайте мясо с обжаренным луком и картофелем, заверните в готовое слоеное тесто и запеките до румяной корочки. Пирог хорош как горячим, так и остывшим — удобно брать с собой.

Как сделать вкус ярче

Чтобы еда из оставшегося шашлыка получались по-настоящему вкусной, важно уметь правильно подбирать дополнения.

Свинина хорошо сочетается с томатными соусами, картофелем, сладким перцем и квашеной капустой.

Баранина любит специи — зиру, кориандр, чеснок — и овощи вроде баклажанов, лука, помидоров.

Курица особенно хороша в сочетании с сыром, сливками, грибами и зеленью.

Говядина станет мягче в кислом соусе — подойдет немного уксуса, лимонного сока или ткемали.

Шашлык — отличная основа для множества домашних рецептов. Даже несколько кусочков можно превратить в ужин: вкусный, сытный и оригинальный. Выбирайте рецепт под настроение: быстрый перекус, плотный обед, легкий салат или домашний пирог. И пусть ни один кусочек не пропадет зря.