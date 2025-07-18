Программа включает себя соревнования по 10 видам спорта

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Свыше 500 человек примут участие в фестивале спорта в городе Баксане в Кабардино-Балкарии (КБР) в поддержку российских военных под лозунгом "За Победу", приуроченный к Году защитника Отечества, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Мы проводим этот фестиваль, чтобы показать всем, что мы рядом с нашими военнослужащими, находящимися в зоне проведения специальной военной операции. Мы верим в них и верим в нашу общую победу. 2025 год президентом объявлен Годом защитника Отечества, поэтому нынешние спортивные состязания приурочили к этому", - рассказал ТАСС глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов.

Программа включает себя соревнования по 10 видам спорта: армрестлингу, боксу, настольному теннису, самбо, мини-футболу, мас-реслингу, баскетболу 3 на 3, перетягиванию каната, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, дартсу.

В пресс-службе администрации Баксана ТАСС сообщили, что в нем примут участие больше 500 человек.

Фестиваль спорта пройдет в парке "Мира, культуры и отдыха" 30 июля.