В течение трех дней ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Ливни с грозой, градом и сильным ветром надвигаются на Ставрополье. На три дня в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Во второй половине дня и до конца суток 19 июля и далее в течение суток 20 и 21 июля в Ставропольском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни на Ставрополье могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, увеличением количества автоаварий, повреждением линий связи и электропередачи, повреждением кровель, остекления зданий и других конструкций. Кроме того, могут быть повреждены сельхозпосевы.

Ранее в регионе из-за повышения температуры до 42 градусов было объявлено экстренное предупреждение и введен режим повышенной готовности. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в большинстве территорий края установилась чрезвычайная и высокая пожароопасность. В минувшие сутки максимальная температура воздуха достигла отметки 38 градусов на территории Кисловодска.