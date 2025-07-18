Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что не знает причин ее неприезда

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета Содружества, которое проходит 18 июля в Москве, является временным эпизодом и ситуация вскоре войдет в прежнее русло.

"Азербайджанская Республика, что касается СНГ, никаких негативных высказываний мы не получали. Сегодня правда, честно признаюсь, азербайджанская делегация не приехала, но причин ее неприезда мы не знаем. Они нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества. По крайней мере, нас в этом заверяли и президент, и премьер-министр Азербайджана. Мы думаем, что это такой временный эпизод и со временем все нормализуется. Это наша искренняя надежда", - сказал Лебедев ТАСС.

Утром 18 июля в азербайджанских СМИ появилась информация, что делегация Азербайджана не участвует во встрече Экономсовета СНГ, который проходит в Москве. В пресс-службе кабмина Азербайджана заявили, что не располагают такой информацией. В списках участников заседания представители Азербайджана не были заявлены.