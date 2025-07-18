По мнению Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, возникновение очереди может быть связано с контрольными процедурами, которые ужесточила польская сторона

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Значительная очередь транспортных средств образовалась на границе Литвы и Польши. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

"В районе контрольно-пропускного пункта, находящегося в городе Калвария, сформировалась очередь автотранспортных средств длиной около 7 км", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, возникновение очереди может быть связано с контрольными процедурами, которые ужесточила польская сторона. В районе других КПП очередей нет.

Варшава 7 июля временно восстановила контроль на границе с Литвой и Германией из-за кризисной ситуации со вторичной миграцией. Под вторичной миграцией власти подразумевают попытки нелегальных мигрантов, проникших из Белоруссии в Латвию, проехать через Литву в Польшу для дальнейшего пути на Запад. Ожидается, что такой режим продлится не менее месяца.