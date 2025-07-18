Во Вьетнаме оштрафовали китайский бренд за нарушение суверенитета страны

Вьетнам неоднократно заявлял о неприятии изображения на картах "линии девяти пунктиров", которая нарушает суверенитет республики

ХАНОЙ, 18 июля. /ТАСС/. Китайский бренд напитков, продающий популярный молочный чай, оштрафован во Вьетнаме из-за демонстрации карты с так называемой линией девяти пунктиров, которой Пекин обозначает подконтрольную ему морскую акваторию Южно-Китайского моря. Изображение такой карты, признанной во Вьетнаме нарушающей суверенитет страны, появилось в ориентированном на вьетнамский рынок мобильном приложении китайской сети Chagee, сообщила газета "Туой че".

Департамент культуры южного вьетнамского мегаполиса Хошимина в сотрудничестве с городской полицией провел рабочую сессию с местным подразделением Chagee, объяснив его сотрудникам про ответственность за распространение информации и изображений, нарушающих национальный суверенитет и территориальную целостность. В качестве меры наказания за такие действия на китайскую компанию был наложен административный штраф в размере 60 млн донгов (около $2,3 тыс.). Ей также пришлось удалить недопустимый контент из своего приложения.

Вьетнам неоднократно заявлял о неприятии изображения на картах "линии девяти пунктиров", которая нарушает суверенитет республики, отражая противоречащие международному праву претензии Китая на архипелаг Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские острова).

Спор между двумя странами вокруг принадлежности этих островов, которые и Ханой, и Пекин считают своими, продолжается уже много лет. Официальная позиция Вьетнама сводится к тому, что Ханой "имеет достаточно исторических и законных оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами" Хоангша и Чыонгша.

Ранее вьетнамские власти запрещали прокат китайских и американских кинокартин, в которых демонстрировались карты с "линией девяти пунктиров".