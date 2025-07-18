В пресс-службе госпредприятия сообщили, что в течение нескольких дней неисправность будет устранена

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. В крупном сортировочном центре "Внуково" "Почты России" произошла "техническая неисправность оборудования", которую устранят в течение нескольких дней, сообщили ТАСС в пресс-службе госпредприятия.

В связи с этим, по данным пресс-службы, пришлось "оперативно перестроить процессы сортировки и обработки почтовых отправлений".

"Почта России" принимает меры по восстановлению работоспособности оборудования. В течение нескольких дней неисправность будет устранена, и доставка [будет] в регламентные сроки восстановлена", - отметили в госкомпании.

Логистический центр "Почты России" во Внуково представляет собой современный хаб с автоматизированной сортировкой отправлений и со складскими зонами для хранения и обработки заказов.