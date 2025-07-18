Температурный режим соответствует норме, сильных осадков не прогнозируется, сообщил руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Температура в Москве в течение выходных и следующей недели будет в пределах нормы, около 25 градусов днем. Существенных осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве наступает период устойчивой, однородной летней погоды. Именно такой, какой она и бывает в начале третьей декады июля. Температурный режим соответствует норме", - сказал он.

Метеоролог добавил, что в субботу в Москве будет облачно с частыми прояснениями, ночь пройдет без осадков. Во второй половине дня возможны дожди. В воскресенье осадки будут более заметными, возможно усиление ветра до 15 м/с. "Осадки характерны для этого времени года: 3-5 мм, кое-где 10-12 мм, суперсильных или сверхнеобычных осадков не ожидаем. Нормальная летняя погода, именно та, которая предписана климатом", - пояснил он.

Температура в ночь на субботу составит около 15 градусов, в центре города - 19 градусов. В ночь на воскресенье значения будут в диапазоне 10-15 градусов. Дневные температуры в оба дня составят 24-26 градусов.

В понедельник дождя будет меньше, однако давление в течение всей недели будет ниже нормы, что обусловит облачную погоду. Температуры в ночь на понедельник составят 15-17 градусов, днем - 24-26. "Пожалуй, только во вторник небольшой заток умеренно прохладного воздуха произойдет и температура понизится до 22-23 градусов. Это очень близко к норме. Затем, в среду-четверг опять температура около 25 днем, ночью - 15-16 градусов", - отметил Вильфанд.