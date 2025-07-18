В Петербурге в 2027 году откроют первый государственный приют для животных

Территория будет рассчитана для проживания 200 собак и 100 кошек, сообщил заместитель председателя городского комитета по строительству Валерий Усков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию первого государственного приюта в Санкт-Петербурге запланирован на конец 2027 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя городского комитета по строительству Валерий Усков.

"Сейчас у нас в работе находятся две площадки, на которых будут размещены государственные приюты. Одна площадка - это Колпинский район поселок Металлострой. Здесь у нас идет рабочее проектирование, и в принципе проект уже на завершающей стадии. Ожидаем, что до конца года мы получим положительное заключение экспертизы, и в следующем году мы сможем перейти к строительству этого объекта. <…> Ввод намечен этой площадки на конец 2027 года", - сказал он.

Он отметил, что приют рассчитан на 200 собак и 100 кошек. На территории будут располагаться здание постоянного проживания животных - 2,2 тыс. кв. м, ветеринарный пункт - 1,8 тыс. кв. м, здание карантина - 400 кв. м, склад для хранения - 70 кв. м и административное здание - 2,4 тыс. кв. м. Помимо строительства самой площадки, прорабатываются удобные подъездные пути для посетителей.

По словам заместителя председателя комитета, вторая площадка будет в Кронштадте, она рассчитана на 150 собак и 50 кошек. На территории будут находиться также здание постоянного содержания животных, ветеринарный пункт, здание карантина, склад для хранения и административное здание. "Рисков по реализации мы не видим, при должном финансировании я уверен, что мы в 2028 году также этот объект построим и введем в эксплуатацию", - заключил он.