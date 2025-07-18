Названия заменят на улицу Цеховую и переулок Ирины Поповой

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Одесские власти одобрили очередное переименование улиц, названия которых связаны с советским периодом истории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.

"В Одессе состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии, - говорится в тексте. - Инициировано переименование: переулка Молокова в пер. Ирины Поповой, основательницы современной социологии; улицы Чапаева (Хаджибейский район) в ул. Цеховую".

Василий Чапаев (1887-1919) - участник Первой мировой войны и Гражданской войны, командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Его образ воспет в одноименном романе Дмитрия Фурманова (1923) и фильме братьев Васильевых (1934).

Василий Молоков (1895 - 1981) - полярный летчик, ставший одним из первых Героев Советского Союза за участие в спасении экипажа парохода "Челюскин" в 1934 году, участник полета на Северный полюс для создания первой полярной научной станции на льду в 1937 году.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.