В Татарстане появится музей, посвященный кругосветной экспедиции Федора Конюхова

Также путешественник планирует реализовать масштабный экологический проект

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов намерен создать музей в Татарстане по результатам своей одиночной кругосветной экспедиции на специально разработанном парусном плоту "Мирика". Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной старту экспедиции.

"Когда все пройдет, мы привезем плот в Татарстан и поставим в музее. Мы для него сделаем специально небольшой музей, поставим под стекло. И, соответственно, в нем будет не только сам плот, но и все результаты научных исследований, фотографии", - рассказал он.

Кроме того, путешественник рассказал о масштабном экологическом проекте, который давно планирует реализовать. По словам Конюхова, он намерен высадить на обширной территории саженцы деревьев, собранные со всей России.

"Я хочу посадить национальные деревья России. Выбрать площадку с не очень хорошей землей, пускай это будет даже территория бывшей свалки <...> Собрать деревья со всех регионов России в одном месте и посадить", - рассказал он, отметив, что был бы рад реализовать этот проект на территории Татарстана.

Старт первого этапа экспедиции Конюхова через Тихий океан состоится в декабре 2026 года. Проект посвящен изучению мусорных островов в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.