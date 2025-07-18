Байкеры из 4 стран и 14 регионов России проехали колонной Бессмертного мотополка

Акция прошла в рамках фестиваля "Балтик Ралли"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Байкеры из 4 стран мира и 14 регионов РФ поехали колонной Бессмертного мотополка в рамках фестиваля "Балтик Ралли", который проходит в Выборге. Об этом сообщила ТАСС директор по рекламе фестиваля Евгения Бурэ.

"У нас через сайт зарегистрировано 4 страны и 14 регионов, число человек - 86. <…>Присоединялись все желающие: и те, кто регистрировался, и те, кто нет", - сказала Бурэ.

Байкеры закрепили на переднюю часть мотоциклов портреты членов семей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Колонна мотоциклистов стартовала в 12:00 с Рыночной площади Выборга и проследовала на Поле Пасхина для торжественного открытия мемориала "Мотопарк мира".

Для создания мемориала участники мероприятия привезли в Выборг капсулы с землей из своих родных городов, в том числе Городов-Героев и городов воинской славы. В честь 80-летия Победы мотоклубы захоронили их и посадили деревья на поле Пасхина.

Идеологом проекта является протоиерей Вячеслав Харинов, президент мотоклуба OST MC.

О фестивале

Юбилейный пятый фестиваль "Балтик Ралли" проходит в Выборге с 17 по 20 июля. Программа мероприятия включает более 50 активностей, в их числе историческое ралли на ретро мотоциклах и автомобилях, соревнования в езде по бездорожью, а также выставки, мастер-классы, конкурсы, мотокараоке, байкерские свадьбы. Кроме того, в рамках фестиваля на Рыночной площади дадут концерты Алексей Поддубный (Джанго), Гарик Сукачев и Сергей Галанин и группа "СерьГа".

"Балтик Ралли" реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.