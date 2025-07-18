"Вести Алтай": принцесса из ЮАР вышла замуж за россиянина

По информации телеканала, женщина уже второй год живет на Алтае

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Принцесса из южноафриканской провинции Лимпопо вышла замуж за жителя города Яровое Алтайского края и переехала жить на Алтай, сообщает телеканал "Вести Алтай".

Отмечается, что уроженка Южной Африки, принцесса африканского клана, живет на Алтае уже второй год, а началось все со случайного знакомства с жителем села Яровое. Переехать на Алтай было ее решением.

Перед этим было сыграно две свадьбы, одна в Лимпопо, где на торжестве присутствовало около 500 гостей, другая в Кейптауне. Уже после, зимой, супруги переехали жить в Яровое. Соседи приняли африканскую принцессу как родную.

По информации телеканала, супруги мечтают в будущем открыть две школы, школу английского языка в России и русского языка в Африке.