Комитет ГД одобрил поправки о льготах гражданским женам погибших бойцов СВО

Право на соцпомощь будет признано в случае доказательства ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают условия получения льгот гражданскими женами погибших бойцов СВО. Текст поправок опубликован в думской электронной базе.

Новым положением дополняется законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили ранения, препятствующие продолжению военной службы. Проект в Госдуму 17 марта внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, в первом чтении документ приняли 20 мая. Авторами поправок выступила группа парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикерами палаты парламента и лидерами думских фракций.

Поправками предлагается установить, что на льготы в случае гибели бойца СВО (срочника, контрактника или добровольца) могут претендовать их гражданские жены, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. При этом, согласно нововведениям, факт совместного проживания не будет устанавливаться, если боец СВО или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке.

Поправки также предусматривают, что факты совместного проживания и наличия общего хозяйства будут устанавливаться судом. Право на получение льгот будет возникать только после вступления в силу судебного решения.

Сами льготы, согласно нововведениям, могут быть установлены федеральными правовыми актами правительства РФ. Дополнительные меры социальной поддержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.

Право гражданских жен погибших участников СВО на получение льгот, доступных законным женам, предлагалось закрепить отдельным законопроектом, внесенным в Госдуму в январе 2024 года. Изменения подразумевались в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". Согласно проекту, один из "гражданских" супругов мог через суд установить факт брака с погибшим или пропавшим без вести участником СВО при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении, законопроект стоял в повестке заседания Госдумы на 15 июля, однако его рассмотрение было перенесено.