Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что на эти цели из областного бюджета направят более 35 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области направят более 35 млн рублей из регионального бюджета на компенсацию фермерам, которые полностью или более чем на 50% потеряли свой урожай из-за весенних заморозков. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

"Калининградские фермеры понесли ущерб от весенних заморозков в этом году. ЧС значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств. Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета - более 35 млн рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай или на 50%", - написал Беспрозванных в Telegram-канале.

Он отметил, что поддержка фермеров стабилизирует ситуацию в регионе по продовольственной безопасности и обеспечит жителей Калининградской области новым урожаем фруктов и ягод в 2026 году.