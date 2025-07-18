Глава республики Владислав Ховалыг назвал животноводство ведущей отраслью сельского хозяйства региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Старейший национальный праздник животноводов "Наадым-2025" проходит в Туве с 18 по 20 июля. В рамках праздника проходят национальные конные скачки на породистых лошадях, стрельба из лука и борьба хуреш, сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Праздник животноводов Наадым - один из самых ярких и значимых событий нашей республики. Мы чествуем тех, кто своим трудом и своими усилиями способствует развитию сельского хозяйства и животноводства в Туве. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы над фашистской Германией и праздник в этот раз посвящен именно этой дате. <…> Одними из основных событий Наадыма становятся национальные спортивные мероприятия - стрельба из лука, борьба хуреш и конные скачки. Участие в скачках принимают лучшие скакуны Тувы", - сказал Ховалыг.

Праздничные мероприятия пройдут с 18 по 20 июля. Уникальные соревнования по национальным конным скачкам идут четыре заезда: среди молодых скакунов до четырех лет, взрослых скакунов, среди жеребцов и среди лошадей, не превышающих высоту 1,4 м. "Участия в стартах примут 336 лошадей. Для того, чтобы на Наадыме выставить лошадь, надо пройти отборочные соревнования. От каждого муниципального образования на эти соревнования мы допускаем по четыре лошади. Для наших животноводов участие - большая честь", - сообщил ТАСС министр спорта Тувы Субудай Монгуш.

По словам Ховалыга, животноводство - ведущая отрасль сельского хозяйства Тувы. "Нам есть, чем гордиться. В Сибирском федеральном округе мы лидируем по численности овец, основу составляют овцы тувинской породы", - пояснил Ховалыг.

Национальный праздник животноводов Наадым - один из старейших в Туве. Его начали отмечать в 1922 году. Проводится он обычно в конце июля - начале августа. Тува является одним из лидеров России в скотоводстве. На территории республики находится более 1,5 млн голов мелко- и крупнорогатого скота.