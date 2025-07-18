В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в регионе ежедневно на службу заступают 800 пожарных и около 150 единиц техники

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Обстрелы со стороны украинских боевиков вызвали 230 пожаров на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за полгода, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России работают в условиях двойной опасности: в первом полугодии почти 230 из 5,5 тыс. пожаров возникли из-за обстрелов. Все потушены, в частности, при угрозе повторных обстрелов", - сказали в МЧС. Всего на территории ДНР ежедневно заступают на службу 800 пожарных и около 150 единиц техники.

В пятницу главы МЧС РФ Александр Куренков и ДНР Денис Пушилин провели встречу. На ней, кроме тушения пожаров, обсудили разминирование региона, которое ведется МЧС с 2022 года. "Всего с этого времени пиротехническими подразделениями МЧС России очищено свыше 3,8 тыс. га территории ДНР. При этом обнаружено более 122 тыс. взрывоопасных предметов", - сказал Куренков. Только с начала 2025 года обследовано почти 400 га территории республики и уничтожено около 600 взрывоопасных предметов. Также с 2022 года ведомство доставило в ДНР свыше 78 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Спасатели аэромобильной группировки МЧС разбирают завалы в Авдеевке. В планах - создание полигона для пожарных и спасателей, включая горноспасателей, работающих в шахтах. А к 2026 году поставлена задача охватить всю республику системой оповещения населения при ЧС. В освобожденных населенных пунктах Кураховского, Красноармейского, Ясиноватского и Великоновоселковского муниципальных округов уже налажена работа министерств и ведомств.

"Благодаря оперативному вмешательству МЧС и организации командной работы жители этих городов и поселков уже получили паспорт гражданина РФ, организованы выплаты пенсий, социальных пособий, материальной помощи, выдаются СНИЛС, ИНН, ОМС, также налажено оказание медицинской помощи. На территориях организована выездная торговля. Уже восстановлена связь в большинстве населенных пунктов. Из Донецка в Курахово и Красногоровку ежедневно отправляются рейсовые автобусы", - цитируют в пресс-службе Дениса Пушилина.