Также планируется установить видеокамеру, которая будет охватывать весь мост, сообщил глава Краснооктябрьского сельского поселения Андрей Бондарец

МАЙКОП, 18 июля. /ТАСС/. Подвесной мост в Майкопском районе Адыгеи, при обрушении фрагмента которого пострадала женщина, открыт после ремонта. Об этом ТАСС сообщил глава Краснооктябрьского сельского поселения Андрей Бондарец.

Частичное обрушение деревянной пешеходной мостовой переправы через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьский произошло вечером 26 июня. Переходившая мост местная жительница упала на каменистый берег реки и получила множественные травмы. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Краснооктябрьского сельского поселения, чиновника подозревают в халатности.

"Мы завершили ремонт моста, он открыт для населения. Расстраивает то, что по нему уже вновь стали ездить на мотоциклах, а ведь он в таком случае долго не продержится. Поэтому мы на следующей неделе установим видеокамеру, которая будет охватывать весь мост", - сказал Бондарец.

На ремонт моста из бюджета сельского поселения было направлено 400 тыс. рублей. Подрядчик полностью поменял и обработал пропиткой настил, несущие лаги, боковые держатели, укрепил боковины.