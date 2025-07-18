По данным Управления Роспотребнадзора по региону, торговая точка нарушила требования санитарно-эпидемиологического законодательства

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд приостановил работу магазина "Светофор" в населенном пункте Приобье Ханты-Мансийского автономного округа на 30 суток из-за нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Югре.

"Октябрьский районный суд приостановил работу магазина "Светофор" в Приобье на 30 суток. По результатам внеплановой проверки выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: дефекты отделки помещений, отсутствует горячее водоснабжение, не проводится ежедневный контроль температурно-влажностного режима хранения продовольственных товаров в холодильном оборудовании и складских помещениях, при предпродажной подготовке пищевой продукции используется не промаркированный инвентарь", - сказано в сообщении.

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).