ДОМ.PФ и Ростех открыли первый дом корпоративной аренды для сотрудников предприятия в Уфе

Работники будут оплачивать только коммунальные услуги, аренду квартир оплатит предприятие

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники Уфимского моторостроительного производственного объединения (ПАО "ОДК-УМПО"), входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию, начали заселяться в первый корпоративный арендный дом, открытый ДОМ.РФ совместно с Ростехом. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Началось заселение первого проекта корпоративной аренды ДОМ.РФ в Уфе (Республика Башкортостан). Он реализуется совместно с госкорпорацией Ростех. Новоселы получат ключи от 400 квартир общей площадью 15,3 тыс. кв. м. Жилье предоставлено сотрудникам ОДК-УМПО в жилом комплексе на ул. Валерия Лесунова", - говорится в сообщении.

В доме будут жить 880 человек, включая работников завода и членов их семей. Квартиры переданы ДОМ.РФ застройщиком почти на год ранее запланированного срока. Заселение началось в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию предприятия. Арендаторам предоставят квартиры площадью от 21,5 до 78,5 кв. м с отделкой, мебелью и техникой. Сотрудники будут оплачивать только коммунальные услуги, аренду квартир оплатит предприятие.

"Уже почти 10 лет мы создаем в России современный рынок арендного жилья. Сегодня в нашем портфеле - больше миллиона квадратных метров комфортных квартир и апартаментов. Особенно востребована корпоративная аренда, которая позволяет предприятиям обеспечивать жильем своих сотрудников", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

По словам Мутко, с 2017 года госкомпания запустила семь таких проектов в Москве, Тюменской и Сахалинской областях, Якутии. Более 2 тыс. новых квартир передано "Сибур холдингу", Высшей школе экономики, фонду "Сколково", "Сколтеху", компании "Полюс Алдан" и правительству Сахалинской области.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что свыше 500 человек стоят в очереди на заселение, а более 50 человек скоро получат ключи от квартир: это молодые инженеры и рабочие ключевых профессий. Госкомпания готова рассмотреть возможность реализации проектов арендного жилья и в других городах присутствия ОДК, добавил он.