Пушилин заявил, что ДНР лучше укрупнять существующие города

Глава республики назвал непрагматичным восстановление разрушенных боями поселений, где не будет возможности для развития

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Укрупнение перспективных населенных пунктов предпочтительнее для ДНР, чем восстановление тех разрушенных боями поселений, где не будет возможности для развития, заявил глава республики Денис Пушилин на архитектурном хакатоне в национальном центре "Россия".

"Мы пересобираем полностью экономику, мы пересобираем полностью сейчас республику. Конечно же, мы должны отталкиваться от того, что малые населенные пункты, они создавались в других условиях и решали другие задачи, а сейчас создавать населенный пункт, отстраивать его заново, где нет рабочих мест, потому что поменялось вообще все, для чего? Кто там будет жить? Может быть, нам в этой части пойти больше в укрупнение соседних населенных пунктов, потому что мы прагматично должны подходить: этот населенный пункт, который был поврежден, который, к примеру, будет принято решение не восстанавливать, но люди же там, жильцы, жители этого города, которым подлежит получить компенсацию, они получат компенсацию, компенсационное жилье, может быть, в другом городе или районе, укрупнив его", - сказал Пушилин.

Он добавил, что идеи участников хакатона могут дать задел на десятилетия вперед, особенно для населенных пунктов, которые пострадали от боев. "Если нам нужно воссоздавать практически с нуля, давайте это сделаем красиво, качественно. Тем более, если говорить о финансовой составляющей, зачастую с учетом применения современных технологий инструментов еще и более выгодно получается", - заключил руководитель региона.