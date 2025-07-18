В пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и области сообщили, что в заведении проводится дезинфекция, определяется круг контактных лиц, организуется их обследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь "Военмех", находящийся в поселке Рощино Ленинградской области, закрылся из-за регистрации инфекционного заболевания у персонала. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В связи с регистрацией случая инфекционного заболевания среди персонала ДОЛ "Военмех" по адресу: Ленинградская обл., р-н Выборгский, гп. Рощино, ул. Песочная, д. 16 управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В ДОЛ "Военмех" введены ограничительные мероприятия с закрытием лагеря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о введенных ограничительных мероприятиях направлена в комитет по образованию Санкт-Петербурга для организации дальнейшего отдыха детей. Сейчас в лагере проводится дезинфекция, определяется круг контактных лиц, организуется их обследование.

Лагерь находится под управлением БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова. Как сообщают местные СМИ, с раннего утра 18 июля всех воспитанников переводят в другие учреждения Ленобласти.