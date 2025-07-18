Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что судно будет курсировать между столицей Прикамья и Казанью

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Скоростное судно "Метеор", которое будет курсировать между столицей Прикамья и Казанью, останавливаясь в Чайковском, прибыло в Пермь. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

"Сегодня в краевую столицу прибыло скоростное судно "Метеор", которое будет курсировать на межрегиональном маршруте: Казань - Чайковский - Пермь - Чайковский - Казань. Этим летом запланировано пять рейсов, в которые можно будет отправиться в июле и августе", - сказал глава Прикамья.

На борту прибывшего в Пермь "Метеора" 120 посадочных мест. Скорость движения судна - 65 км/час, что позволяет добраться из Перми до Чайковского за 6 часов, а из Чайковского до Казани - за 13 часов, включая прохождение Чайковского и Нижнекамского шлюзов в городах Чайковский и Набережные Челны. Судно делает стоянки на ночь в Чайковском и Перми. В обратный путь "Метеор", прибывший сегодня в Пермь, отправится завтра, 19 июля, в 10:00 (08:00 мск). Из Чайковского в Казань судно отправится 20 июля в 08:00 (06:00 мск). В Казань первый рейс вернется в тот же день в 18:55 мск. Перевозчиком маршрута стала компания "Водолет", которая принимает участие в реализации федерального проекта "Речные магистрали". Следующие рейсы запланированы из Казани 29 июля, 5, 12 и 21 августа.

Как сообщили в министерстве транспорта Прикамья, рассказали, что "Метеор" - это не просто судно, а символ возрождения речного транспорта России. "Современная модификация знаменитых советских "Метеоров" сохранила их ключевые преимущества - высокую скорость и плавность хода, но при этом получила обновленный дизайн, комфортабельный салон с удобными креслами, климат-контролем и панорамными окнами", - отметили в Минтрансе.

Речная навигация в Пермском крае стартовала 1 мая. За это время, по данным министерства, более 22 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом. В регионе работают четыре социально значимых маршрута там, где отсутствует круглогодичный альтернативный транспорт: Березники - Быстрая, Пермь - Заречный, Старые Ляды - Куликово, Сылва - Троица - Сылва. С 2024 года курсирует водный маршрут на современном электросудне "Экоходъ" из Перми в Закамск, в 2025 году его продлили до Краснокамска.