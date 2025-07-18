Как сообщили в ГУ ФССП, за первое полугодие 2025 года в столице прекращено 2 248 исполнительных производств в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы с начала специальной военной операции приостановили взыскания задолженностей с участников специальной военной операции на 7,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве, где главный судебный пристав столицы Николай Коновалов на коллегии подвел итоги работы за первое полугодие.

"С начала специальной военной операции приостановлено 53,8 тыс. исполнительных производств на сумму свыше 7,7 млрд рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ", - сообщили в столичном ГУ ФССП.

С декабря 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий прекращение взыскания долгов по кредитам с лиц, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также с их супругов, если к 1 декабря 2024 года в отношении них вступили в силу решения суда о взыскании кредитной задолженности и сумма кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей.

Как сообщили в ГУ ФССП, за первое полугодие 2025 года в столице прекращено 2 248 исполнительных производств на сумму свыше 400,4 млн рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ.