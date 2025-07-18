В США до сих пор не разрешили проведение операции россиянину Постовому

Состояние здоровья арестованного в Соединенных Штатах россиянина продолжает ухудшаться, сообщил его адвокат Уильям Коффилд

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американские власти до сих пор не разрешили проведение хирургической операции арестованному в США гражданину России Денису Постовому. Об этом говорится в заявлении адвоката россиянина Уильяма Коффилда, поступившем в электронную базу суда столичного округа Колумбия.

Как следует из документа, департамент исправительных учреждений американской столицы ранее "подтвердил, что обвиняемый испытывает проблемы медицинского характера, ему требуется помощь врачей за пределами" места содержания под стражей. "Адвокат в деталях объяснил в суде состояние [своего подзащитного] и необходимость хирургического вмешательства", - подчеркивается в документе.

"17 июля 2025 года в департаменте исправительных учреждений округа Колумбия адвокату сообщили, что ожидают разрешения на проведение необходимой операции со стороны Службы маршалов США. На момент публикации этого документа состояние здоровья подзащитного продолжает ухудшаться", - говорится в заявлении адвоката, датированном 18 июля.

В конце июня Коффилд сообщил ТАСС, что суд по делу Постового рассмотрит на днях возможность его освобождения под залог на период предварительных заседаний и процесса, принимая во внимание ухудшение состояния его здоровья. Он рассказал, что у Постового был обнаружен "камень в желчном пузыре".

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде, попытке отмывания денег. По версии американских властей, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он содержится под стражей в американской столице. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона, пока там идут предварительные заседания.