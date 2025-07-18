Заявка о поиске поступила в ночь на 18 июля, сообщила ТАСС региональный представитель "ЛизаАлерт" в Самарской области Юлия Рябова. "Заявка на поиск Николая Свиридова, 12 лет, поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 18 июля 2025 года около 01:30 (местное время). Место пропажи мальчика — заповедная зона, в которой осуществляется работа РЭБ. В связи с этим поднятие БПЛА невозможно. Трудность места поисково-спасательных работ обусловлена грунтовой дорогой, по которой невозможно проехать на транспорте. Добровольцы вынуждены добираться до места пропажи пешком, либо по воде", — отметила представитель "ЛизаАлерт".

Рост мальчика 160 см. Он был одет в белую футболку, светлые шорты, фиолетовые резиновые тапочки.

В данный момент к поиску привлечены добровольцы отряда "ЛизаАлерт" Самарской области, также готовится выезд поисковиков и опытных координаторов из Москвы.