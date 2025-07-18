В консолидированный бюджет взыскали и перечислили 8,8 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московские приставы в первом полугодии 2025 года взыскали с должников почти 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве, где главный судебный пристав столицы Николай Коновалов на коллегии подвел итоги работы за первое полугодие.

"В результате принятых судебными приставами мер по итогам работы за первое полугодие 2025 года <…> сумма, перечисленная в пользу взыскателей, составила 47,9 млрд рублей. В консолидированный бюджет взыскано и перечислено 8,8 млрд рублей", - сообщили в ГУ ФССП. В первом полугодии прошлого года взыскателям перечисли 40,9 млрд рублей, в том числе 7,6 млрд рублей - в консолидированный бюджет.

"Этому способствовало применение полного комплекса мер принудительного исполнения. Так, судебными приставами Москвы составлено порядка 11 тыс. актов ареста и описи имущества, принадлежащего должникам. Общая сумма денежных средств, полученных от реализации имущества неплательщиков, составила свыше 829 млн рублей", - сообщили в столичном главке приставов.

За полугодие требования исполнительных документов исполнены полностью или частично в рамках более 2,1 млн производств (в 1-м полугодии 2024-го - в рамках 1,5 млн - прим. ТАСС). В том числе жителям Москвы перечислено почти 687 млн рублей задолженностей по зарплатам, пострадавшим от преступлений возмещен ущерб с виновных на 120,1 млн рублей.

Во время коллегии состоялась церемония награждения сотрудников структурных подразделений ГУ ФССП по Москве за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты по различным направлениям деятельности.