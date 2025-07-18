По словам главы республики Юрия Зайцева, бригада также устанавливает в поселке Розовка противопожарные двери в здании архива

ЙОШКАР-ОЛА, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты из Марий Эл к началу нового учебного года восстановят кровлю средней школы в поселке Розовка подшефного республике Куйбышевского района Запорожской области. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В планах - восстановление крыши школы №2 - с 1 сентября дети должны учиться в надежном и уютном здании",- сказал он, отметив, что бригада из Марий Эл продолжает восстановление социально значимых объектов района и эта работа "идет полным ходом". Кроме того, по словам главы региона, специалистам предстоит отремонтировать в районе кровлю еще одного многоквартирного дома, что позволит жителям вернуться в комфортные и безопасные условия проживания.

В настоящее время, как проинформировал Зайцев, бригада из республики также устанавливает в поселке Розовка противопожарные двери в здании архива.

Ранее в интервью ТАСС Зайцев отмечал, что только в 2025 году на помощь подшефному округу из бюджета Марий Эл было выделено 139 млн рублей, в будущем году сумма должна составить 140 млн рублей, еще столько же власти региона планируют выделить в 2027 году. В целом же, начиная с 2023 года и до 2028 года будет выделено до полумиллиарда рублей.