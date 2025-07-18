Пресс-служба правительства региона сообщила, что на карте отображены 1,4 тыс. таких точек доступа

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Карта точек доступа к бесплатному Wi-Fi появилась в Пермском крае на портале "Управляем вместе". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Министерство информационного развития и связи Пермского края опубликовало карту с местами, где можно бесплатно подключиться к Wi-Fi и выйти в интернет. Карта доступна [размещена] на портале "Управляем вместе" в разделе "Открытые данные". Для того, чтобы ознакомиться с точками доступа, необходимо выбрать категорию "Точки Wi-Fi" на карте услуг связи, либо перейти на нее с главной страницы портала", - сообщили в ведомстве.

На карте в настоящее время отображены 1,4 тыс. точек бесплатного Wi-Fi, расположенных в многофункциональных центрах, а также организованных провайдерами "Ростелеком" и "Дом.ру". Карта показывает точки Wi-Fi не только в Перми, но и в других населенных пунктах Пермского края. В министерстве информационного развития и связи Прикамья отметили, что карта будет обновляться по мере появления новых мест бесплатного интернета.

С 2021 года в Пермском крае на портале "Управляем вместе" работает цифровой сервис "Карта услуг связи", где можно узнать, какой оператор связи присутствует на конкретной территории, какие социально значимые объекты в населенных пунктах подключены к высокоскоростному интернету.