Мероприятие соберет 1 тыс. человек из РФ и столько же из-за рубежа, сообщил руководитель АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" Дмитрий Иванов

СУХУМ, 18 июля. /ТАСС/. Почти 60 тыс. заявок подано на участие в предстоящем в сентябре в Нижнем Новгороде слете Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" (ДВФМ) Дмитрий Иванов на пресс-конференции в Сухуме.

"С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде состоится слет Всемирного фестиваля молодежи, это будет яркое, красочное мероприятие. Регистрация участников заканчивается 20 июля, и по данным на 10:00 мск 18 июля подано 59 тыс. заявок. Конкурс для иностранных участников даже больше, чем для российских, запрос из-за рубежа достаточно колоссальный, серьезный, значит, это мероприятие востребовано", - сказал Иванов.

По словам гендиректора ДВФМ, участниками слета станут 2 тыс. человек - 1 тыс. участников из РФ и 1 тыс. зарубежных. "Мы, разумеется, ожидаем друзей из Абхазии, для которых достаточно солидная квота - 40 человек. Самые талантливые, грамотные ребята из Абхазии приедут в Нижний Новгород и на самом передовом уровне представят свою страну так, как сделали это в 2024 году на Всемирном фестивале, в котором участвовали 20 тыс. человек. Тогда 100 ребят из Абхазии представили свою страну с самой лучшей стороны - настоящую, современную", - отметил Иванов.

Предстоящий слет, по словам Иванова, пройдет в нестандартном формате. Его организаторы решили провести его в формате баттлов на интересующие молодежь темы, отойдя от формата пленарных дискуссий и сессий. "После проведения основной программы фестиваля у нас будет и региональная программа, когда участники из-за рубежа поедут в 10 регионов России, увидят самые разные точки нашей страны и смогут сформировать свое мнение и отношение о стране", - сказал Иванов.