Они принимаются до 31 сентября

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фотоконкурс "Медики на работе" открыл прием заявок на 2025 год. Они принимаются до 31 сентября, принять участие может любой желающий, сообщает сайт Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Конкурс организован Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ) при поддержке ведомства.

"Медики на работе" - это возможность показать обычную, но очень важную работу медиков, в которой каждый день есть место героизму. За каждой фотографией здесь - не просто момент, а целая жизнь, наполненная самыми разными эмоциями: состраданием и надеждой, тревогой и радостью, болью утраты и счастьем спасения", - рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова назвала фотоконкурс знаковым и очень важным проектом для института.

"Мы не только разрабатываем решения для системы здравоохранения, но и считаем своим долгом рассказывать о профессионалах отрасли, которые каждый день 24/7 работают, спасают жизни и помогают другим людям. Через самобытные фотографии талантливых авторов конкурс привлекает внимание к важному и непростому труду медиков", - отметила она.

Конкурс проводится с 2022 года, за это время он собрал почти 10 тыс. история и фотографий, на которых запечатлены моменты рождения новой жизни; самоотдачи врачей в операционных, на линии боевого соприкосновения, в кабинах бортов санавиации; помощи жителям соседних стран и других континентов. Героями проекта стали и опытные врачи, и студенты.

Лучшие работы выставляются на площадке Национального конгресса "Национальное здравоохранение".