Это должно дать толчок развитию российско-абхазского сотрудничества в сфере молодежной политики, указали в пресс-службе дирекции фестиваля

СУХУМ, 18 июля. /ТАСС/. Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) откроет в Абхазии проектный офис для развития совместных программ в сфере молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ДВФМ по итогам двухдневного официального визита в Республику Абхазия российской делегации под руководством генерального директора ДВФМ Дмитрия Иванова. В состав делегации вошли представители программы "Больше, чем путешествие", Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Ресурсного молодежного центра.

"Российская делегация встретилась с вице-премьером, и.о. председателя Госкомспорта Таращем Хагбой. Дмитрий Иванов отметил, что в этом году принято беспрецедентное решение предоставить возможность представителям Абхазии участвовать во всех молодежных мероприятиях на территории России. До конца года в них примут участие более 1 200 молодых людей из республики. Отдельно был затронут вопрос открытия проектного офиса АНО "ДВФМ" на территории Республики Абхазия, который должен дать толчок развитию российско-абхазского сотрудничества в сфере молодежной политики и стать своеобразным окном возможностей для абхазской молодежи, площадкой ее интеграции в российские проекты, молодежные мероприятия на территории России и различные грантовые конкурсы", - говорится в сообщении.

В рамках визита состоялась встреча с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамией, в ходе которой обсудили участие студентов АГУ в проектах и программах Российской Федерации, а также договорились о размещении проектного офиса ДВФМ на базе АГУ для координации совместных программ. Открытие офиса станет новым этапом в укреплении российско-абхазского сотрудничества, расширении возможностей для молодежи республики и реализации совместных инициатив.

Отмечается, что особое внимание в ходе различных встреч было уделено созданию условий для развития молодежи непосредственно в Абхазии. Стороны обсудили открытие представительств российских молодежных организаций, а также формирование местных структур с учетом опыта российских НКО. "Одной из таких станет республиканская молодежная организация на базе кадрового конкурса "Команда Абхазии", инициированного президентом Бадрой Гунбой с целью выявления и поддержки перспективных руководителей", - говорится в сообщении.

"Визит в Абхазию стал очередным шагом в развитии молодежного сотрудничества между нашими странами. Мы увидели инициативную, открытую молодежь, искренне заинтересованную в участии в российских программах, при этом они готовы выступать авторами собственных проектов, и мы обязательно будем создавать для их самореализации все условия. Речь идет не только об интенсификации участия молодежи Абхазии в мероприятиях на территории России, но и о создании условий в самой Абхазии. Мы готовы передавать лучшие практики, опыт и наработки, поддерживать коллег в формировании собственных молодежных организаций", - приводятся слова Иванова.