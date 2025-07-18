В пресс-службе УФСБ по республике сообщили, что скульптурный ансамбль состоит из образов современных сотрудников и чекистов прошлого

ЧЕБОКСАРЫ, 18 июля. /ТАСС/. Церемония открытия памятника, посвященного сотрудникам органов безопасности Чувашии, прошла в Чебоксарах. Скульптурный ансамбль состоит из образов современных сотрудников и чекистов прошлого, символизируя передачу традиций, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по республике.

"В Чебоксарах открыт памятник [в честь сотрудников] органов безопасности Чувашии всех поколений, <…> представляющий единую композицию, символизирующую преемственность поколений. <…> Это дань <…> уважения и <…> памяти всем, кто стоял и стоит на страже безопасности России, чей труд часто остается в тени", - сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что в центре памятника расположена гранитная стела с двуглавым орлом и гербом ФСБ России, олицетворяющая верность государству. "Перед ней - две бронзовые фигуры современных сотрудников: один - в боевой экипировке, другой - в повседневной форме, что подчеркивает единство в защите Родины. По бокам стелы - образы чекистов прошлого (1920-х годов и периода Великой Отечественной войны), чьи взгляды устремлены к современным коллегам, символизируя передачу традиций и опыта", - уточнили в УФСБ.

Ансамбль установлен на постаменте с мемориальными плитами, где высечены имена сотрудников, погибших при исполнении долга. Композицию создал скульптор Игорь Голубев. "Образ героев разных лет мастерски запечатлен скульптором в этом памятнике. Контрразведчики всех поколений были и остаются надежным щитом Родины", - приводятся в сообщении слова начальника УФСБ России по Чувашии Альберта Савинцева.