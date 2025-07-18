В ДНР обнаружили 122 тыс. взрывоопасных предметов с 2022 года

По словам главы республики Дениса Пушилина, сотрудники МЧС проверили более 3,8 тыс. га территории

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с 2022 года, когда в ДНР начали работать саперы ведомства, обнаружили на землях республики более 122 тыс. взрывоопасных предметов, проверив более 3,8 тыс. га территории. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам встречи с главой МЧС Александром Куренковым.

"Проработали планы по разминированию. С 2022 года в ДНР работают пиротехники территориального подразделения и сводного отряда ведомства. Всего с этого времени очищено свыше 3,8 тыс. га. Обнаружено более 122 тысяч взрывоопасных предметов", - написал Пушилин в Telegram-канале.