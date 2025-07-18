По мнению главы ДНР, парки также должны стать местами, куда можно приводить иностранных гостей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Восстанавливаемые и реконструируемые общественные пространства в населенных пунктах Донбасса и Новороссии должны стать предметом гордости Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, местами куда можно приводить иностранных гостей. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин на "Архитектурном хакатоне" в Национальном центре "Россия".

Как передает корреспондент ТАСС, в ходе "Архитектурного хакатона", который проходил с 16 по 18 июля, команды из 80 студентов архитектурных вузов и факультетов России разрабатывали решения по реконструкции общественных пространств: парка "Патриот" (ДНР), парка города Молодогвардейска (ЛНР), Центральной аллеи города Скадовска (Херсонская область), Мелитопольского городского парка культуры и отдыха имени Максима Горького (Запорожская область). Результатом работы участников стали четыре каталога с ландшафтно-визуальным анализом городов, дизайн-проектами парков, которые разработали участники. Также каждая команда напечатала на 3D-принтере объемный макет разработанного ими парка.

"Мы не просто один раз поговорили и забыли, нам действительно нужен некий визуальный код, и мы его сейчас нащупываем. <…> Сложность заключается в том, что процессы возрождения, восстановления, они идут уже сейчас, и нам нужно успеть [сделать хорошие проекты]. <…> Это все создать, сотворить - это ваша задача. Молодых специалистов, кому в этих пространствах растить детей и, конечно, иметь возможность представлять [парки и скверы] для наших иностранных гостей", - сказал по итогам презентаций Пушилин, отметив, что данные общественные пространства должны стать предметом гордости исторических регионов.

Проект парка "Патриот" в ДНР предусматривает высадку розовых клумб, установку произведений искусства из угля, которым богат регион. В ЛНР студенты постарались сделать проект молодежного места отдыха для жителей малого города, который можно масштабировать на другие небольшие поселения. Проект Запорожской области был сделан с уклоном в историческую память и включает элементы разных эпох, в том числе статуи в скифском стиле, а проект для портового города Скадовск предусматривает развитие общественного пространства в приморском стиле. Пушилин оценил уникальный подход к каждому проекту и похвалил студентов за стремление развивать Донбасс и Новороссию.

Также по итогам хакатона опытом современного градостроительства поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказал про дронопорт на Сахалине, наземное метро и проекты благоустройства.