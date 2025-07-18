Мощи святого Феодора Ушакова перенесли в Казанский собор

В Санкт-Петербургской епархии сообщили, что святыня будет находиться в соборе до 23 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Мощи святого праведного Феодора Ушакова, покровителя военных моряков, которые были доставлены в Никольский морской собор Кронштадта в преддверии Дня Военно-морского флота, перенесены в Казанский кафедральный собор. Святыня будет пребывать там до 23 июля, после чего ее вновь перевезут в Кронштадт, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской епархии.

"Мощи святого Феодора Ушакова перенесены в Казанский кафедральный собор, где они будут находиться до 23 июля. Затем святыня вернется в Кронштадт. 25 июля в Никольском Кронштадтском морском соборе перед ней будет совершен молебен. Мощи будут пребывать в Кронштадте до 28 июля", - рассказали в епархии.

Мощи святого праведного воина Феодора Ушакова по традиции доставили из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии.

Ранее также сообщалось, что в Никольский морской собор Кронштадта была впервые принесена икона святого Андрея Первозванного из Главного храма Вооруженных сил РФ. Икона будет доступна для поклонения верующих до 28 июля.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года.