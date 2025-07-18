При назначении единого пособия намерены не учитывать соцвыплаты курянам

В пресс-службе Минтруда России отметили, что эта помощь носит адресный характер и не должна влиять на дальнейшую возможность получать поддержку на текущие нужды

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минтруд России предложил не учитывать социальные выплаты жителям Курской области при назначении единого пособия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд предложил скорректировать порядок учета доходов при назначении единого пособия жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области. Социальные выплаты, связанные с этой ситуацией, предлагается не учитывать при комплексной оценки нуждаемости, поскольку помощь носит адресный характер и не должна влиять на дальнейшую возможность получать поддержку на текущие нужды", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется внести технические изменения, связанные с классификацией выплат по временной нетрудоспособности при расчете дохода для назначения единого пособия. Эти пособия и сегодня учитываются в доход семьи, но маркируются как социальные выплаты. Так как пособия по временной нетрудоспособности - это страховые выплаты, и могут быть получены только работающими гражданами, предлагается учитывать их как доходы, связанные с трудовой деятельностью.

Единое пособие - социальная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.