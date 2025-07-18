Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что на этом месте также заложат аллею памяти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс на месте героического сражения времен Великой Отечественной войны под Выборгом основан в Ленинградской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"В поле Пасхина в Выборгском районе появился новый мемориал - "Мотопарк мира", позже заложим здесь аллею памяти. В августе 1941 года на этом месте героически сражались бойцы и командиры 43-й, 115-й и 123-й стрелковых дивизий и пограничники - этот малоизвестный эпизод Великой Отечественной войны историки называют "Выборгской трагедией". В течение нескольких суток летом 41-го наши войска находились на открытой местности под шквальным огнем противника, потери личного состава - более 3 тыс. красноармейцев", - написал губернатор.

Он пояснил, что комплекс назван по имени Василия Пасхина, поднявшего в последнюю атаку однополчан на этом поле, и его сына - Юрия Пасхина, который увековечил подвиг отца, практически в одиночку создав здесь монумент из гранитного валуна.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в основании мемориала "Мотопарк мира" приняли участие мотоциклисты со всей России, которые прибыли в Ленинградскую область в рамках пятого фестиваля "Балтик Ралли".

В основу нового мемориала легли более 100 обелисков с капсулами земли. Участники мотопробега привезли их из своих родных городов, сказали в пресс-службе. Позже на мемориале высадят 80 саженцев елей.