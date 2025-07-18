Председатель РКК Павел Савчук сообщил, что двум семьям также вручили сертификаты на товары первой необходимости

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) передали двум семьям в Воронеже, пострадавшим от атак беспилотников, продуктовые и гигиенические наборы, а также сертификаты на товары первой необходимости. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.

"Сегодня сотрудники Воронежского отделения РКК доставили гуманитарную помощь двум семьям из Левобережного района: продуктовые и гигиенические наборы, одеяла, подушки, комплекты постельного белья, сертификаты на 5 тыс. рублей на товары первой необходимости", - написал он в Telegram-канале.

Одна из пострадавших семей является многодетной, отметил Савчук. Мать в одиночку воспитывает троих детей, один из которых инвалид первой группы. В результате атаки БПЛА средняя дочь получила резаные раны рук и ног и находится сейчас на амбулаторном лечении. Во второй семье двое детей. В момент атаки они находились в 1,5 м от окна и чудом остались в живых, добавил глава РКК, но получили резаные раны и многочисленные ушибы. "Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже начали помогать родителям наводить порядок в уцелевших комнатах", - уточнил Савчук.

РКК продолжит оказывать помощь пострадавшим жителям Воронежа, добавил глава организации. В планах - навестить Центральный и Коминтерновский районы. Кроме того, жители могут обратиться за гуманитарной и психологической помощью в региональное отделение РКК по телефонам 277-23-68, 277-06-33, а также по горячей линии первой психологической помощи 8-800-250-18-59.