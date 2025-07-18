В Крыму два села остались без воды из-за аварии на водоводе

Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма" сообщила, что водоснабжение будет отключено ориентировочно до 20:00 19 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Водоснабжение двух сел в Республике Крым - Насыпного и Ближнего Боевого остановили до вечера 19 июля из-за аварии на водоводе. Восстановительные работы будут продолжаться более суток, сообщила пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".

"В связи с аварийной ситуацией на Субашском водоводе в районе села Насыпного с 19:00 18.07.2025 остановлена подача воды по водоводу. <…> Полное восстановление водоснабжения ожидаем после завершения аварийных работ ориентировочно к 20:00 19.07.2025 года", - сказано в сообщении.

В перечне отключенных объектов - улицы Новая, Молодежная, Речная и другие в Насыпном, а также все село Ближнее Боевое. На период ремонтных работ ГУП РК "Вода Крыма" будет подвозить автоцистерной воду для жителей.