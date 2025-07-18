По словам губернатора региона Евгения Балицкого, Борис Александров переходит на новое место работы

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров покинул свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Министр здравоохранения Запорожской области Борис Александрович Александров покидает пост руководителя регионального Минздрава в связи с переходом на другое место работы. Борис Александрович выполнил все поставленные задачи по реорганизации и восстановлению здравоохранения области в самый непростой период. Проделана огромная работа по реорганизации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, развитию диспансеризации, привлечению выездных бригад федеральных медиков, проведена комплексная работа по основным направлениям здравоохранения", - сообщил губернатор Запорожской области.

Балицкий поблагодарил Александрова за проделанную работу и профессионализм и выразил уверенность, что он и дальше будет работать на благо граждан Российской Федерации.

"Исполняющим обязанности министра здравоохранения Запорожской области станет Дмитрий Витальевич Ваньков. По специальности Дмитрий Витальевич врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории. В медицине работает 32 года, ректор Вологодского филиала Ярославского государственного медицинского университета, возглавлял департамент здравоохранения Вологодской области", - сообщил глава региона.

Балицкий выразил уверенность, что Ваньков внесет большой вклад в развитие здравоохранения Запорожской области.