Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что работы хотят начать осенью 2025 года

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Около 500 млн рублей планируют направить на ремонт центрального стадиона Пятигорска. Об этом на совмещенной пресс-конференции и прямой линии в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Порядка 500 млн рублей [на] ремонт нашего стадиона, потому что это не только поле и пропускные пункты, но и сидения, навесы, беговые дорожки, нам важно сейчас сделать обогрев, полив, покрытие и пропускной пункт", - сообщил Ворошилов.

Он также отметил, что работы хотят начать осенью 2025 года и распределить этапы на два или три года. "На осень думаю заложить первый этап, распределить программу на два-три года. Нам главное до начала следующего сезона завершить работы по основным требованиям РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС), чтобы получить лицензию", - добавил спикер.