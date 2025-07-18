Находящиеся под стражей не жаловались на условия содержания и обращение с ними, их просьбы о встрече и медицинской помощи удовлетворили

БАКУ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана встретились с находящими под стражей в стране россиянами. Об этом сообщили ТАСС в аппарате омбудсмена.

"В рамках деятельности национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики каждый из задержанных был принят в индивидуальном порядке, на месте были изучены условия их содержания и вопросы обращения с ними. Задержанные не жаловались на условия содержания и обращение с ними, было отмечено, что их просьбы о встрече и медицинской помощи удовлетворены", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, члены семей задержанных были приняты в аппарате омбудсмена, которая удовлетворила их просьбы о встрече с близкими. "Вопрос находится на контроле омбудсмена", - отметили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Ранее азербайджанское информационное агентство АПА сообщало, что Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца в отношении восьми граждан России, задержанных в столице Азербайджана. По его данным, россияне обвиняются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве.

3 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой в связи с задержанием в этой стране ряда граждан России, попросив ее взять ситуацию под личный контроль.