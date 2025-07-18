По информации правительства, отремонтировали тротуары на улицах Ленина и 60 лет Октября, а также привели в порядок дворы на улицах Утробина, Володарского и Мелиораторов

КИРОВ, 18 июля. /ТАСС/. Средства в размере порядка 1,5 млрд рублей будут направлены на подготовку к 70-летию города Кирово-Чепецка в Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"На подготовку к 70-летию Кирово-Чепецка из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников будет направлено около 1,5 млрд рублей. Основную финансовую нагрузку взяли на себя федеральный и областной бюджеты", - отмечается в сообщении.

По информации правительства, на данный момент уже отремонтированы тротуары на улицах Ленина и 60 лет Октября, а также приведены в порядок дворы на улицах Утробина, Володарского и Мелиораторов. В этом году работы продолжатся на проспектах Мира и Россия, а также во дворах на улице Речной и проезде Дзержинского.

К юбилею были благоустроены сквер "Встречный" и парк "Двуречье", появилось молодежное пространство в Центре культуры, в школе № 6 идет капитальный ремонт. Всего в 2025 году запланировано 12 крупных проектов на 616,5 млн рублей. На данный момент началась реконструкция путепровода на улице 60 лет Октября, в следующем году будет обновлено здание "Центра образования имени А. Некрасова".

По словам председателя правительства Кировской области Михаила Сандалова, подготовка к юбилею будет способствовать развитию города. Много идей по преобразованию и благоустройству объектов предложили сами жители и бизнес. Работы будут продолжены и после окончания празднования. Например, планы по преображению Кирово-Чепецка рассчитаны на долгосрочную перспективу.