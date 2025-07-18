Комендантский час в них будет продолжаться 20 часов в сутки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прифронтовая зона в подконтрольной Киеву части ДНР в связи с продвижением ВС РФ расширена еще на 37 населенных пунктов, комендантский час в них будет продолжаться 20 часов в сутки. Это следует из данных назначенной украинскими властями военной администрации, которые проанализировал ТАСС.

В пятницу глава военной администрации контролируемой Киевом части региона Вадим Филашкин объявил о расширении территории "длинного" комендантского часа. Он действует для населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров, и длится с 15:00 до 11:00 (время совпадает с московским). На остальной подконтрольной Киеву территории ДНР комендантский час продолжается с 21:00 до 05:00. "Подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта меньше 10 километров", - написал Филашкин в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и опубликовал перечень, в котором указано более 167 населенных пунктов.

В прошлый раз назначенные Киевом власти сообщали о "длинном" комендантском часе в начале мая. Как убедился ТАСС, в свежем перечне по сравнению с майским появилось 37 новых населенных пунктов. В частности, в список добавили пункты из трех общин, которые не фигурировали в майском перечне - это Добропольская, Шаховская и Дружковская общины.

Кроме того, с 16 июля власти подконтрольной Киеву части ДНР ввели запрет на движение людей и гражданских транспортных средств по трассе Краматорск - Доброполье. В ряде общин региона также продолжается принудительная эвакуация населения.