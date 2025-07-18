В ГУ МЧС по региону сообщили, что мужчина во время восхождения получил травму ноги

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Альпиниста из Твери, который получил травму ноги во время восхождения, эвакуировали спасатели из ущелья Адыр-суу в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по КБР.

"Во время восхождения на перевал ВЦСПС (на высоте около 3,2 тыс. м) в ущелье Адыр-суу турист получил травму ноги и попросил о помощи. Мужчина совершал одиночное восхождение на вершину. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. 58-летнего мужчину из Твери эвакуировали", - рассказали в ведомстве.

Альпиниста спустили в поселок Эльбрус, где передали медикам. Его жизни ничего не угрожает.

Работы провели сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.