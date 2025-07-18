Финалистки соревновались в четырех конкурсных выступлениях: "Визитка", "Конкурс талантов", "Блиц-интервью", "Спортивный"

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Жюри определило победительниц VI Республиканского конкурса красоты и успешности "Миссис Татарстан - 2025". Обладательницей титула "Миссис Казань - 2025" стала Аделя Закирова из Казани, а титул "Миссис Татарстан - 2025" присудили Дарье Шарафеевой из Казани, передает корреспондент ТАСС.

Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую интеллект и привлекательность, конкурентоспособность и доброту, сообщают организаторы. В приоритет конкурса ставятся гармоничность и естественность участниц. Приветствуется здоровый образ жизни, участие в благотворительных и экологических проектах. Конкурс пропагандирует традиционные семейные ценности.

Финал конкурса прошел в культурном центре "Московский". Финалистки соревновались в четырех конкурсных выступлениях: "Визитка", "Конкурс талантов", "Блиц-интервью", "Спортивный". Победительницы смогут принять учатие в российских и международных конкурсах красоты, представляя Татарстан и Россию в целом.